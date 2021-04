De senaste tolv månaderna har varit förödande för många verksamheter, även idrotten och sporten. Men i takt med att allt fler länder börjar lätta på restriktioner för att rädda sporten följer även Sverige med i samma spår. Nyligen fattade regeringen ett beslut som innebär att personer födda 2005 eller senare kommer alltså kunna delta i träningsaktiviteter, precis som tidigare. Det svenska idrottsförbundet glädjas över beslutet, och många röster i den europeiska sportvärlden hoppas nu på att sporten kan börja återgå gradvis till hur den var tidigare. 2021 förutspås bli ett bra år för den europeiska sporten. Redan nu har ett antal organisatörer meddelat att man planerar återintroducera sportevents till den kommande sommaren.

Ett bra år för fotbollen – så följer du årets events

Något som många sportentusiaster gläds över är att fotbollen äntligen kommer igång under 2021. På den här fronten har många events ställts in, men i takt med lättnader av restriktioner tros fotbollen få ett lite bättre år. Några av de stora eventen som kommer tillbaka under 2021 är Euro, Lions Tour, Paralympic Games och Rugby World Cup som spelas i England. Den som kanske är mest intressant är Euro, som egentligen skulle gått av stapeln i fjol. Eventet består av 51 matcher och kommer spelas i 12 städer runt om i Europa. Att eventen faktiskt kommer bli till verklighet är något som bekräftas av både nyhetsmedier och sajter som traditionellt fokuserat på spelarstatistik och odds inom diverse sportevents. Spelbolagen har således börjat presentera odds, och som spelare är det alltså fullt möjligt att återigen börja engagera sig i sportsbetting och livesport. I praktiken är det fullt möjligt att få Paf bonuskod om man vill skapa ett nytt konto – antingen för att spela, eller för att följa odds och statistik över olika sportevents i Sverige och Europa. Det kan också vara praktiskt att ha ett konto hos ett spelbolag om man vill följa utvecklingen och schemat över vilka sportevents som kommer att äga rum under året.

Parallellt med eventen i Europa kommer det troligtvis komma fler sportevents i Sverige till sommaren. Enligt nuvarande regelverk är privata anläggningar öppna och omfattas inte av samma typer av restriktioner som kommunala arenor och fotbollsplaner. För de som är födda 2004 eller tidigare råder man fortfarande att undvika träning i större grupper. Hur rekommendationerna och råden kommer att se ut i framtiden är svårt att säga, men mycket tyder på att vi fortsatt kommer se fler events och lättnader inom idrotten under året. En faktor som tydligt avgör hur och när restriktionerna kommer upphävas beror på hur idrottslivet i Sverige följer de regelverk som ges.

Regeringens beslut och hur det påverkar det nationella idrottslivet

Det kommer inte som en överraskning att föreningslivet varit lidande på hemmaplan, inte minst för idrotten där många föreningar tvingas bomma igen. Många sportevents har ställts in och läktarna har gapat tomma. För drygt två veckor sedan meddelade regeringen att man är beredda på att gradvis börja öppna upp mycket av det som hittills varit stängt. Beslutet gäller främst träningar för yngre sportentusiaster som är födda 2005 eller senare, vilket i praktiken innebär att de kan börja träna inomhus såväl som utomhus.

Amanda Lind, som i skrivande stund sitter som idrottsminister, säger att idrottslivet behövs och att beslutet man tagit kommer hjälpa yngre utövare att utföra fysiska aktiviteter igen. Enligt henne kommer beslutet bidra positivt på gemenskapen som idrotten och sporten traditionellt står för.

Det svenska riksidrottsförbundets ordförande, Björn Eriksson, skriver i ett pressmeddelande att man välkomnar beslutet med glädje. Samtidigt ser man fram emot att få kommunicera ut beskedet till alla hundratals ledare i Sverige. På riksidrottsförbundets hemsida kan man läsa mer om aktuella nyheter och uppdateringar gällande det nya beslutet och vad det innebär för landets sport- och idrottsföreningar.

Regeringen har vid ett flertal tillfällen påpekat hur betydelsefull idrotten är för barn och ungdomar. De får stöd hos Folkhälsomyndigheten, som i sin tur anser att beslutet är bra, men att samhället fortfarande måste ta sitt stora ansvar. Allmänna råd och rekommendationer kommer fortsatt gälla, även för sporten, menar man.Innan regeringen fattade sitt nya beslut beviljade man ett stödpaket om 1 miljard kronor till landets idrottsverksamheter. Hur dessa pengar ska fördelas är fortfarande oklart.