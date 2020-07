Nu är det sommar, nu är det sol, nu är det…ja, vi vet ju alla hur den sången fortsätter. Just det faktum att det nu är sommar, fint väder och att korna går ute i hagen ger de perfekta förutsättningarna för en av sommarens stora höjdpunkter för alla bingoälskare, kobingo. Detta är dock endast en av alla de olika former av bingo som spelas runt om i Sverige. Sommartid körs även mycket drive in-bingo som är mycket välbesökt. Våra kära, gamla bingohallar körs för det mesta året runt. Många spelar även bingo online nuförtiden och det går ju att ägna sig åt både året runt och i alla väder. Klart är att bingo är ett kärt nöje här i Sverige både sommar som vinter.

Kobingo

Det är lite svårt att veta vem som egentligen uppfann kobingo men här i Sverige har det funnits sen 1980-talet. Med tanke på mänsklighetens intresse för att tävla och slå vad är det ju mycket möjligt att det på många ställen förekommit någon form av kobingo. Den första lagliga omgången kobingo arrangerades i alla fall i Gnarp utanför Gävle den 14 juni 1986 efter att en av arrangörerna av Hoppskogens marknad hört om att det i USA hade blivit populärt med kobingo. Detta uppmärksammades stort i pressen och runt 200 personer hade samlats för att titta på kon Rosa som lunkade runt och betade. Nummer 21 var det tursamma numret då. Kobingo är precis vad man kan föreställa sig. En stor gräsyta delas in i numrerade rutor, som en bingobricka. Folk får satsa pengar på vilken ruta de tror att kon först kommer att släppa en komocka i. Så släpps kon ut och tillåts går runt där fritt för att beta. Det nummer där första komockan hamnar vinner. Det säger sig självt att denna aktivitet tillhör sommaren. På vintern kanske inte kobingo är tillgängligt men det finns flera alternativ på internet för den som gillar att spela bingo. Det går till exempel att spela bingo online. Till exempel hos Bingo.com som erbjuder Minispel och Jackpot bingo på sin hemsida. Men sommartid kanske många ändå vill ta sig ut på landet och vad passar då inte bättre än att kombinera med lite långsam spänning som kobingo.

Drive in-bingo

Här kommer vi till nästa populära form av sommarbingo, drive in-bingo. Det här är en favorit för landets idrottsföreningar att ta till för att passa på att samla in lite pengar till föreningens kassa. Drive in-bingo utövas som det låter, från bilen. På en större gräsplan, idrottsplats, parkering eller liknande kör spelarna in med sina bilar. De köper en bingobricka och sitter sen i bilen och spelar. På plats brukar finnas glass, fika och lättare maträtter att köpa. Denna trevliga aktivitet passar perfekt för den svenska sommaren. Eftersom man sitter i sin bil behöver man inte vara orolig för plötsliga regnskurar. Samtidigt får man ändå chansen att komma ut från stan och koppla av i lugn och lantlig miljö, detta då drive in-bingo ofta arrangeras av idrottsföreningar på landsbygden. Att just drive in-bingo har blivit så populärt i Sverige är nog ingen slump. Här finns, speciellt på landsbygden, ett stort intresse för amerikanska bilar från 50-talet och Rockabilly-kulturen som följer med. Drive in-bingo är som en kombination mellan 50-talets drive in-bio och svenskarnas intresse för bingo. En vinnande kombination som säkert kommer att hänga med i många generationer till. Speciellt som den svenska sommaren på landet alltid kommer att locka nya besökare.