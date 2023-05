2023 ser ut att kunna bli ett bra år för den svenska spelmarknaden. Redovisningar från föregående år visar på återgång till en normal utvecklingstakt. Det här gäller inte endast licensierade spelbolag som förser spelare med olika typer av kasinospel. Det gäller även bolagen som utvecklar kasinospelen. I Sverige finns nämligen en av marknadens största tillverkare av kasinospel och deras prognos för året ser mycket god ut.

Ungefär 3 av 4 svenskar spelar

Enligt den årliga undersökningen Allmänheten om spel uppgav 72 procent av svenskar över 18 år att de hade spelat minst en gång under 2022. Det motsvarar ungefär samma siffror som under 2021 men en större ökning uppmättes under det sista kvartalet. Det pekar på att antalet spelare kan växa under nuvarande år.

Trots att antalet spelare låg på ungefär samma nivå som året innan ökade spelbolagens omsättning. Den totala omsättningen efter utbetalade vinster uppgick till 27,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 5 procent. Vid årsskiftet fanns det 60 spelbolag med licens som erbjuder kommersiellt spel online. 48 bolag hade licens för att erbjuda vadhållning.

Allmänheten om spel utfärdas av Spelinspektionen och SKOP.

Valmöjligheter är vägen till framgång

Samma undersökning visade att internetspelandet ökar. Omsättningen från internetspel växte med 6 procent jämfört med 2021. Tillväxten tillskrivs fler orsaker. Internetspelen är mer tillgängliga än vad de platsbaserade spelen är. Det finns också fler valmöjligheter. Spelare kan hitta speltyper som spelautomater, bordsspel, lotterier, keno och vadhållning på samma plattform.

Det finns dessutom flera kasinosidor där man kan prova nya casinospel. Varje sida har sina fördelar och kännetecken. Det går att välja bland nya som etablerade kasinon. Momang Casino är till exempel ett nytillskott med över 2 300 spel i sitt utbud. LeoVegas Casino är i sin tur ett av Sveriges äldsta mobilkasinon. Några kasinon satsar på att erbjuda flera olika speltyper medan andra har valt att fokusera på ett fåtal. Pokerstars har valt att fokusera på poker medan bet365 har ett stort utbud av odds. Internetspel ger därmed spelare större möjlighet att välja den spelsida som passar deras intressen.

Framgång för svensk livekasino-utvecklare

Svenskarnas spelintresse har inte bara gynnat spelbolagen. Det har gett speltillverkare ett uppskattat uppsving. Den svenska livekasino-utvecklaren Evolution är marknadsledande inom utveckling av kasino och live kasino-spel. Live kasino är en speltyp som förenar den digitala världen med den verkliga. Kasinospelen strömmas live från en studio och ger spelare en socialare spelupplevelse. Under de senaste åren har Evolution förvärvat flera andra studios, bland annat NetEnt och Nolimit City, och de har vuxit till Sveriges största kasinospelbolag. Under 2022 överträffade de sin prognos och de släppte hela 88 nya speltitlar. Prognosen för 2023 ser god ut och de har förhoppningar på att öppna minst två nya studios och utveckla sina befintliga.

Prognoser är inte huggna i sten och det går aldrig att förutsäga hur tillväxt och utveckling kommer att utvecklas. Det ser däremot ljust ut för spelmarknaden och om allt går som planerat kan vi förvänta oss både fler kasinospel och bättre spelupplevelser.