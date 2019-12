November är Mustaschkampens månad där organisationer, företag och föreningar uppmärksammar Sveriges vanligaste cancersjukdom, prostatacancer. ATG är en av få spelaktörer som lägger fokus på att öka medvetandet kring sjukdomen.

Varje år anordnas Mustaschkampen som är prostatacancerförbundet kampanj för att skapa uppmärksamhet kring den manliga hälsan och prostatacancern. Cancerformen är Sveriges vanligaste cancersjukdom och varje år drabbas över 10 000 män av sjukdomen. Med hjälp av ett blodprov som kallas för PSA-prov går det att upptäcka cancern innan den ger några symtom. En tidig upptäckt ger goda förutsättningar för att bli helt frisk från sjukdomen och därför uppmanar cancerfonden män från 50 år och uppåt att testa sig.

Vill uppmuntra män att testa sig

ATG är en av sponsorerna för Mustaschkampen, och på deras hemsida har de publicerat en video där Peter Forsberg går till läkaren och genomför ett PSA-prov. Peter samtalar med en överläkare som berättar om fördelarna med provet och att det kan rädda liv eftersom cancern kan upptäckas innan den har gett symtom. Syftet med videon är att uppmuntra män till att själva gå och testa sig.

ATG driver en kampanj som heter “Lätta på pungen” och vid köp av en V75 Harry går tio kronor till Mustaschkampen. Parallellt med detta sponsrar de även ATG Hockeyettan, och i år genomförs ett nytt och rikstäckande samarbete för att tillsammans samla in pengar till förmån för Mustaschkampen och cancerforskningens arbete inom prostatacancer. Många hockeyfans är insatta och visar sitt engagemang i Mustaschkampen. Detta har gett goda förutsättningar för ATG att satsa på ett större samarbete mellan olika klubbar till förmån för Mustaschkampen.

Sveriges modigaste “mustasch”

Startskottet för samarbetet ägde rum den 31 oktober med att Hammarby hockeylag fick sina mustascher trimmade i omklädningsrummet av två barberare. Linus Carlssons mustasch har fått uppmärksamhet i media och sägs vara Sveriges modigaste mustasch. Istället för att trimma till en traditionell mustasch valde han att klippa en mustasch på huvudet. Linus är chockad över att den blev så ful men kommer ändå att ha kvar mustasch under tiden som mustaschkampen pågår. Han hoppas att hans mustasch ska uppmuntra folk att ge ett bidrag till forskningen av prostatacancer.

Alla lag i Hockeyettan har startat upp egna insamlingar för att samla in pengar till forskning inom prostatacancer. Som en extra sporre för lagen och deras supportrar har ATG dragit igång en tävling. Det lag som lyckas med att samla in mest pengar till Mustaschkampen under november månad kommer att delges ett pris på 50 000 kronor.