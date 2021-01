Presidentvalet den 3 november 2020 var förmodligen det viktigaste valet i USA efterkrigstidens historia. I dessa val var därför de amerikanska väljarnas deltagande det största sedan 1900, demonstrerar att deras politiska intresse återupplivas och det starkt polariserande klimatet som rådde i landet. Samtidigt kan Joe Biden ha vunnit folkets röst (4,5 miljoner fler röster än Trump) och de nödvändiga väljarna på college, men Donald Trump har visat stor motståndskraft och har faktiskt mot honom nästan alla media, den stora majoriteten av Hollywood och hela det dominerande systemet.

Dessa val visade den djupa splittringen i USA, vilket på många ställen ledde till extremt marginella valresultat. Den intensiva konfrontationen mellan de två sidorna och den extrema retoriken och praxis är inte en isolerad händelse och kan fördjupas ytterligare och ha en negativ inverkan på landet.

Anledningarna till Trumps valmotståndskraft mot val beror på det faktum att president Trump hade antagit en antisystemisk retorik av eliternas klagomål, som han emellertid tillhör, samt en aggressiv taktik mot globaliseringens krafter, aspekter som berörde starkt stora delar av medelklassen och naturligtvis arbetarklassen.

Så till de arbetslösa, till de människor som känner att de inte har någon röst, till invånarna i provinsen som förlöjligas för sitt sätt och seder av arroganta storstadsbor, även till medborgare som tillhör minoriteter men också till alla stora samhällen, såsom afroamerikaner och latiner, Donald Trumps tal har hittat och fortsätter att hitta stor resonans. Och detta trots att alla rörelser för skydd av rättigheter (svarta liv har värde, etc.) var tydligt emot honom.

Och om coronaviruspandemin inte hade inträffat och den andra vågen inte hade brutit ut, vilket drabbar USA lika våldsamt som den första, skulle Donald Trump lätt ha vunnit valet. Efter de första tre åren av Trump-administrationens positiva ekonomiska prestationer orsakade låsningen i mars stängningen av många små och medelstora företag, medan mer än 20 miljoner amerikaner plötsligt lämnades utan jobb.

Och Donald Trump skulle säkert ha vunnit presidentvalet utan hälsokrisen med tanke på det faktum att Joe Biden, som uttrycker den nyliberala internationalismen, den relaterade globaliseringsprocessen och det “öppna samhället” för icke-statliga organisationer och de mycket kraftfulla ekonomiska institutionerna som George Soros och Bill Gates stiftelser etc. tycktes tydligt ha tagit slut på krafter, förslag och slagord innan det ens kom in i mållinjen.

Trumps politiska motståndare och de flesta analytiker och omröstning forskare hade fokuserat på de arroganta och själviska egenskaperna hos hans personlighet, en excentrisk och mycket impulsiv utan tvekan miljardär, och naturligtvis hade de fel när de trodde att han skulle besegras med stor skillnad. Trumpism som ett ideologiskt och socialt fenomen är därför säkert att det inte har lämnat, är närvarande och kommer att fortsätta att existera. Trump är inte bara en parentes i USA: s politiska historia utan uttrycker specifika distinkta trender i det amerikanska samhället och bourgeoisin.

Amerikanernas medborgare vill blomstra ekonomiskt i ett land där social fred, ordning och säkerhet kommer att råda. På grund av globaliseringen har många industriella enheter lämnat till fattiga länder där det finns en billig arbetskraft. Så den amerikanska arbetarklassen skadades mycket. Trump var den som krävde att fabrikerna skulle återlämnas till sitt land, sätta USA och det amerikanska folket först, i sammanhanget med den etnocentriska konservatismens ideologiska tendens.

Och till andra länder, särskilt de mäktiga, kanske inte gillar “America First” -politiken, men detsamma är inte fallet med den genomsnittliga amerikanska medborgaren, särskilt i djupa Amerika och centralstaterna.

Den 20 januari kommer Joe Biden att sitta i sin stol på Oval Office tillsammans med Kamala Harris, i positionen som vice president, för första gången i tjänsten, en kvinna av afrikansk, jamaicansk och indisk härkomst. Under sin period och baserat på vad han sa kommer USA att återvända till Paris klimatfördrag, enligt vilket det minsta målet för staterna är att hålla temperaturen på plus 2 grader Celsius (+2 C), och det kommer att vara en positiv utveckling, eftersom klimatförändringarna inte är en “myt”. Och detta kan lätt ses om man tar en titt på de extrema väderfenomen som förekommer på planeten. Låt oss inte glömma att USA är den näst största förorenaren i världen efter Kina.

Multilaterala organismer, såsom t.ex. Nato, FN och dess offshoots, som har utmanats starkt av den avgående presidenten Trump, kommer sannolikt att behandlas annorlunda av Joe Bidens administration, men och USA s relationer med dess europeiska allierade kan komma i andra riktningar.

Det bör noteras vid denna tidpunkt att Donald Trump flera gånger hade hotat att dra ut USA från Nato och minska sitt bidrag om andra medlemmar inte visade någon vilja att öka sina utgifter för organisationen. Förbindelserna mellan Tyskland och USA har också varit ansträngda de senaste fyra åren, och Trump hotade den tyska bilindustrin och Europeiska unionen som helhet flera gånger med importskatter. Washingtons relationer med Bryssel frystes också efter beslutet att dra tillbaka Förenta staterna från internationella klimatavtal och Iran över dess kärnkraftsprogram.

Men om republikanerna så småningom vinner kontroll över senaten, kommer det att orsaka många djupa problem för den nya presidenten Joe Biden, eftersom han kommer att blockera det mesta av sin lagstiftningsagenda.

Avslutningsvis vill jag betona att Joe Bidens suveränitet, som också har spelat in i alla de patogena egenskaper som ledde Amerika till dess nuvarande nedgång – det vill säga omfattande sociala ojämlikheter, den problematiska välfärdsstaten, de gynnsamma politiska attityderna för de starka ekonomiska eliterna, internationell laglöshet etc. – kommer inte att leda USA på ljusa vägar. Dessutom presenterade han inte en inspirerande, omfattande och övertygande programplan för den sociala, ekonomiska och politiska omorganisationen av samhället och landet.

Meritförteckning

Isidoros Karderinis föddes i Aten 1967. Han är författare, poet och spaltist. Han har studerat ekonomi och har avslutat forskarutbildning i turistekonomi. Hans artiklar har publicerats i tidningar, tidskrifter och webbplatser runt om i världen. Hans dikter har översatts till engelska, franska och spanska och publicerats i poesiantologier, litterära tidskrifter och litterära kolumner i tidningar. Han har publicerat åtta poesiböcker och tre romaner i Grekland. Hans böcker har översatts och publicerats i USA, Storbritannien, Italien och Spanien.

Artikeln är skriven av Isidoros Karderinis, Gästkrönikör på Abcnyheter.se.