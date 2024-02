När Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) studentförening, Association for Engineering Students in Rocketry (ÆSIR), tog sig an European Rocketry Challenge (EuRoC) 2023, skrev de historia som det första svenska teamet att delta. Med sin raket Signý nådde de ett imponerande höjdrekord för föreningen på 3384 meter, vilket inte bara är ett bevis på deras tekniska skicklighet utan också en inspirerande bedrift för Sveriges framtida ingenjörer och vetenskapsmän.

En banbrytande prestation

Sedan starten 2016 har ÆSIR, med sina 45 engagerade medlemmar, arbetat målmedvetet med att utforska och expandera gränserna för studentledd innovation inom raketvetenskap. Deras deltagande i EuRoC markerar en betydande milstolpe, inte bara för föreningen utan för hela Sverige, inom områdena teknologi och rymdforskning.

Framgång genom samarbete

Det internationella samarbetet med TU Darmstadt Space Technology (TUDSaT) framhäver ÆSIR:s förmåga att arbeta över gränserna och kombinera kunskap för att uppnå gemensamma mål. Samarbetet, som resulterade i en avancerad flygdator ombord på Signý, är ett lysande exempel på hur teamwork kan leda till banbrytande framsteg inom vetenskapen. – Det här samarbetet representerar en bro mellan nationer och discipliner, och det har varit oerhört givande för båda parter, uttalar en representant för ÆSIR.

ÆSIR:s framtid och vision

Med sina framgångar i EuRoC 2023 har ÆSIR inte bara satt en ny standard för vad svenska studentprojekt kan åstadkomma men också inspirerat en ny generation av studenter att drömma stort. Deras ambitioner sträcker sig redan till nästa års tävling, där de hoppas på att fortsätta sin framgångssaga och ytterligare utforska rymdens möjligheter.

En källa till nationell stolthet

ÆSIR:s bedrifter är mer än bara tekniska triumfer; de är symboler för svensk innovation och det ständiga strävandet efter kunskap och förståelse. Genom att kontinuerligt utmana sig själva och sina gränser har ÆSIR blivit en källa till inspiration och stolthet för hela nationen.