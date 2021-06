Det har stormat kraftigt inom många branscher det senaste året, och så även på den svenska spelmarknaden. Allt som hänt sedan våren 2020 har lett till införandet av en tillfällig förordning, stängda landbaserade casinon och – mitt i allt det – en generellt sett stabil omsättning på marknaden. Med tanke på att vi gradvis närmar oss mittpunkten av 2021 är det läge för en statuskoll, för att se vad som har hänt på spelmarknaden under årets första månaderna.

Ett starkt första kvartal 2021

Svenska folket har spelat flitigt under årets första kvartal, och det är främst på internet som konsumenterna har varit aktiva. Trots tillfälliga åtgärder som inneburit begränsade bonusar och strikta insättningstak är det många konsumenter som har letat sig till spelsidor hos spelaspel, för att besöka nätcasinon och spela på odds online.

Omsättningen på den svenska spelmarknaden uppgick under årets första kvartal till hela 6,2 miljarder kronor. Det är en klar ökning med över 5 procent gentemot samma kvartal under det föregående året. Den kraftigaste ökningen skedde inom kategorin för kommersiellt onlinespel, där 3,9 av kvartalets 6,2 miljarder kronor omsattes. I jämförelse med det första kvartalet 2020 ökade omsättningen på kommersiellt onlinespel med 7,7 procent.

Onlinemarknadens dominans syns även i uppdelningen av licenserna på den svenska marknaden. I maj 2021 fanns det 101 stycken spelbolag med aktiv licens i Sverige, och av dessa hade 71 stycken licens för vadhållning och/eller kommersiellt onlinespel.

En del av marknaden som har haft det betydligt tuffare under de rådande omständigheterna är alla former av landbaserat spel. Statliga Casino Cosmopol höll fortsatt stängt helt och hållet under årets första kvartal, och omsättningen på andra former av landbaserat spel (restaurangcasino och dylikt) har också minskat kraftigt i jämförelse med samma kvartal 2020.

Siffrorna, som är presenterade av Spelinspektionen, är preliminära och grundar sig i första hand på information hämtad från Skatteverket.

De tillfälliga åtgärderna förlängs

I början av juli 2020 trädde en tillfällig förordning med spelansvarsåtgärder i kraft, till följd av det rådande världsläget. Till en början var åtgärderna tänkta att vara gälla året ut, men giltighetstiden förlängdes sedan till slutet av juni 2021.

Tidigare under våren föreslog regeringen ytterligare en förlängning av förordningen – ett förslag som nu har fastställts. Enligt den nya bestämmelsen kommer de tillfälliga spelansvarsåtgärderna istället att vara giltiga till och med den 14 november 2021.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi anger att det rådande läget fortfarande utgör en stor risk för sårbara konsumenter, som anledning till att förlänga förordningens giltighetstid ännu en gång.

Spelansvarsåtgärderna i den tillfälliga förordningen innebär att en insättningsgräns på 5 000 kronor i veckan har införts vid spel på onlinecasino, att spelare måste ange tidsgränser för sitt spelande på nätcasinon och att bonuserbjudanden inte får överstiga ett värde på 100 kronor. Motsvarande åtgärder gäller även för spel på värdeautomater.

Trots att det fortfarande blåser relativt tvära vindar på den svenska spelmarknaden, så ser den generellt sett ut att må förhållandevis bra – och det är fortsatt till stor del tack vara omsättningen som sker online.