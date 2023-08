Stockholm förbereder sig för att ta emot en av de mest efterlängtade konsthändelserna under 2023. ”Monet’s Garden – The Immersive Experience”, som har fått enorm uppmärksamhet runtom i Europa och Nordamerika, kommer äntligen till Norden.

En djupdykning in i Monets värld

Från den 6 oktober kommer besökarna att kunna fördjupa sig i Claude Monets mästerverk i en särskilt designad utställningshall vid Sjöhistoriska på Kungl. Djurgården. Tack vare den toppmoderna tekniken erbjuder utställningen möjligheten att inte bara betrakta, utan också interagera med konsten, och uppleva den på ett helt nytt sätt.

Berliner Morgenpost beskriver upplevelsen som ”A colourful installation and an intense sound landscape turn Monet’s masterpiece into a grand spectacle of his work”.

– Det kommer bli storslaget när denna otroliga, nya konstupplevelse får premiär i Stockholm i en helt ny, temporär och unik utställningslokal i den vackra omgivningen på Djurgården, uttalar Bozo Rasic, vd på FKP Scorpio Sverige.

Upplevelsen bygger på framgång

Efter att ha imponerat besökare i städer som Berlin, Zürich och New York, förväntas utställningen locka massor av konstentusiaster i Sverige. Många svenskar har en särskild relation till Monet, delvis tack vare den populära boken och filmen ”Linnea i målarens trädgård”.

– Efter succén för Monet’s Garden i New York har vi valt att skjuta upp den planerade premiären i Malmö för att kunna inkludera det senaste innehållet från New York i båda våra svenska utställningar, tillägger Rasic.

Mer än bara målningar

Utan tvekan kommer besökare att fascineras av de storslagna projektionerna och interaktiva installationerna. Men upplevelsen sträcker sig utöver det visuella. Utställningen kommer även att erbjuda stämningsfull musik, autentiska dofter och till och med ett specialdesignat ”Café Monet”, där besökare kan koppla av och reflektera över konsten.

Utställningskonceptet är resultatet av ett samarbete mellan flera organisationer, inklusive det kreativa labbet Immersive Art AG och FKP Scorpio Sverige, med stöd från Kungl. Djurgårdens förvaltning.