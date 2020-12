Missnöjda migranter satte eld på asylanläggning i Bosnien. Nu står 1 350 illegala migranter utan tak över huvudet.

Det råder en kaotisk stämning i Bosnien, som under de senaste åren haft katastrofala problem med okontrollerad migration och inströmning av migranter från Mellanöstern, Afrika och Asien. I en av landets större asylanläggningar har migranter under onsdagsmorgonen satt eld på asylanläggningen, som enligt lokala nyhetskällor står i lågor. På plats finns nu polis och brandkår som arbetar intensivt för att släcka lågorna som slukat hela området.

Inget tak över huvudet – ”vi vet inte vad vi ska göra med migranterna”

– Migranterna står nu på en åker bredvid anläggningen och tittar på. Vi kommer fortsätta vårt arbeta och flytta migranterna till en annan plats. På anläggningen bodde 1 350 migranter, och vi vet inte riktigt vad vi ska göra. Nu har de ingen tak över huvudet, och i morgon kommer det snöa, säger en källa till den bosniska tidningen Klix.

”Vi hatar ert land”

Enligt en anställd som arbetar som koordinator på anläggningen är detta vandalism. I samband med branden har ett flertal migranter stått utanför anläggningen och skrikit att de hatar Bosnien, som vägrat utfärda uppehållstillstånd.

Samma grupp migranter har under ett flertal tillfällen försökt korsa gränsen till Kroatien för att ta sig vidare in i EU. Kroatien har dock anklagats för att misshandla illegala migranter som försökt ta sig in i landet, något som landet förnekar. Majoriteten av migranterna är män från Mellanöstern, Afrika och Asien.