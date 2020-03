På grund av utvecklingen när det kommer till coronaviruset covid-19 har matleveranstjänsten Wolt vidtagit snabba åtgärder. Tills vidare blir det standard att kunder får sina beställningar lämnade utanför dörren, utan att någon form av fysisk personkontakt sker.

Coronaviruset covid-19 orsakar larm över hela världen och antalet bekräftade fall av viruset fortsätter att öka. Matleveranstjänsten Wolt tar situationen på största allvar och har infört alternativet “lämna vid dörren” som ny standard för leveranser, en åtgärd som förhoppningsvis kan bidra till att förhindra spridningen av viruset.

Under rådande omständigheter införs “lämna vid dörren” som en permanent funktion. Den nya funktionen implementeras via Wolts samtliga plattformar och när kunden lägger en beställning visas alternativet “lämna vid dörren” i kassavyn.

– Människor i Sverige och Europa stannar i allt större utsträckning hemma för att undvika att bli smittade eller sprida viruset. Vi ser därför en ökad efterfrågan på hemlevererad mat, och vi är glada att kunna möta den efterfrågan samtidigt som vi gör vad vi kan för att minimera smittspridningen och värna om våra kunder och kurirpartners. Många restauranger har det extremt tufft just nu och vi hoppas att fler ännu fler väljer att stödja sina favoritkrogar genom att välja säker hemleverans, säger Mårten Al Fakir Larsson, marknadschef på Wolt.

Coronaviruset Covid-19 och övriga åtgärder från Wolt

Wolt följer utvecklingen noggrant och anpassar löpande sitt arbete efter riktlinjerna som WHO och de svenska myndigheterna fastslår. Wolt har gett tydliga rekommendationer till kurirerpartners och restauranger om hur de kan minimera mänsklig kontakt under hela matlagnings- och leveransprocessen. Rekommendationerna inkluderar:

– Att hålla händerna rena antingen genom att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten, eller om inte möjligt, med hjälp av handsprit.

– Minimering av mänsklig kontakt både på restauranger och hos kund.

– Rengör värmeväskan regelbundet, även under arbetspass.

– Hålla sig hemma och kontakta 1177.se om de utvecklar influensaliknande, halsont eller feber. Stanna hemma tills de har varit symtomfria i minst 24 timmar.

– Använda näsduk eller hosta/nys i övre armbågen och att rengöra händerna efteråt.

– Följa direktiv från de lokala myndigheterna.

