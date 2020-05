I en oviss tid av ökad arbetslöshet, social distansering och känsla av utanförskap finns det många triggers för ett ohälsosamt och dysfunktionellt leverne. De positiva, icke-dömande, fria och livsstärkande relationerna, tankarna och aspekterna i livet är betydelsefulla i ett universum som står inför ett paradigmskifte, det sk “new normal”.

När vår hälsa rörelsefrihet begränsas ställs många saker på sin plats. Vi tvingas (på gott och ont) närmare varandra i våra relationer. “Trauman och katastrofer fungerar som en accelerator för ett förhållande”, säger den belgisk-födda psykoterapeuten Esther Perel. Som ett resultat kommer skilsmässor- och barnafödande att öka.

Härda ut! Frihet i alla dess former, är en illusion

Människan är den enda livsform som kan använda framtidens tempus. Vi kan veta början på vår historia, men inte slutet. Det är därför så viktigt att ha en positiv framtidstro.

De gamla trodde att människans öde låg i stjärnorna, eller blinda ödet, vad grekerna kallade ananke. Spinoza hävdade att våra liv styrs av naturlig nödvändighet. Marx hävdade att historien bestämdes av ekonomiska intressen. Freud ansåg att mänskligt beteende formades av vårt undermedvetna. Darwinister hävdar att vi styrs av genetiska koder kodade i våra hjärnor.

Vikten av att vara sin egen bäste vän.

Människor som har högre nivåer av självmedkänsla tenderar att vara mer motiverade, mindre lata, och mer framgångsrika. Men lika viktigt, de gillar sig själva, även när de misslyckas. Psykologen Susan David förklarar hur du kan odla denna kvalitet.

En av de stora myterna om självmedkänsla är att det handlar om att ljuga för dig själv. Eller att det handlar om att vara svag eller vara lat. En annan myt är att det handlar om att skjuta undan dina svåra tankar och säga, “Nu ska jag intala mig tio positiva saker.”

Det är inte självmedkänsla. När du är självmedkännande, du faktiskt gör något mycket specifikt för dig själv – du märker svåra tankar, dyker upp för dem, och skapar en känsla av psykologisk säkerhet för dig själv. Du skapar ett utrymme där du känner att du kan ta risker. Om du straffar dig själv när du misslyckas, hämmar det s dig från att prova nya saker och ta chanser i framtiden. Once bitten twice shy, no more!

Välj glädje och våga chansa!

Det råder för närvarande mycket en “vänta och se”inställning i samhället, där mindfulness och yoga utfärdas på recept för att stilla oroliga själar. Litteraturens oändliga värld är som balsam för själen, liksom årsväxlingen mellan hägg och syren när det Skandinaviska ljuset börjar tina upp frusna själar. Vi lever i en tidsanda där kropp och själ har sammanslutits, och där vikten av vila och återhämtning basuneras ut på löpsedlarna från matbutiken.

