Bioälskare i Japan kan äntligen njuta av ett förstklassigt och uppslukande bioljud som är förstärkt av den finska innovationen FLEXOUND Augmented Audio™ på United Cinemas i Odaiba.

FLEXOUND Augmented Audio™ från Finland öppnar i 10 olika auditorier på United Cinemas teater i Odaiba (Japan) under december med Avatar: The Way of Water.

FLEXOUND Augmented Audio™ ger ett personligt och uppslukande ljud tillsammans med naturlig vibrationer. Den uppslukande effekten är överväldigande för biobesökare och vibrationerna tillsammans med klarheten i ljudet är även särskilt välkomnat av personer med hörselnedsättningar.

”I konsumentundersökningar uppger 96 % av biobesökarna att FLEXOUND-upplevelsen antingen är bra eller fantastisk. De är även redo att rekommendera den till sina vänner och är villiga att betala ett premiumpris för biljetterna. Vi erbjuder en genuin konkurrensfördel jämfört med både hemunderhållning och vanliga biografer”, säger FLEXOUNDs VD, Isak Olevic.

Flexound har haft ett nära samarbete med United Cinemas i flera bioprojekt i Japan, inklusive bioljudet FLEXOUND Pulse™, världens första helt högtalarfria biokoncept.

Den globala biografindustrin omvärderar sitt värde för att locka besökare. Flexounds banbrytande förstärkta ljudteknik förbättrar bioljudupplevelsen med hjälp av högkvalitativt, personligt ljud tillsammans med fysisk vibration i varje enskild stol med bevisad prissättningskraft.

”Vi är mycket glada över att samarbeta med våra finska vänner och kunna presentera Japans första teater utrustad med FLEXOUND Augmented Audio™. Tekniken erbjuder en unik uppslukande upplevelse.” säger Akihito Watanabe, VD för United Cinemas.

”Vi har en gemensam vision med United Cinemas om framtidens biografer. En uppslukande upplevelse är utan tvekan nyckeln till att locka biobesökare och erbjuda ett värde som inte kan upplevas hemma med streaming”, säger Isak Olevic, VD för FLEXOUND.

Tekniken är integrerad i Premium Milano-stolar av Ferco Seating.