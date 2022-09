Jordens temperaturökning tillsammans med den ökande halten koldioxid i atmosfären:

Grafik: NOAA Climate.gov Data ESRL/ETHZ/NCEI

Som synes ligger jordens uppvärmningstakt i direkt relation till den ökande mängden koldioxid som vi människor är ansvarig för. Koldioxiden kommer främst från olja (flygbränsle, bensin, diesel, plast), kol och naturgas, men även andra gaser t ex metan från köttproduktionen påverkar. Gaserna lägger sig likt ett växthus runt jorden som ökar i temperatur av solens strålar.

I och med att jorden värms upp, kommer det bli svårare och svårare att odla (först på sydligare breddgrader), och grödor kommer att försvinna. Allt eftersom den globala uppvärmningen ökar, kommer fler och fler människor drivas på flykt norrut.

Klimatförändringarna är orsakade av hur vi i den rika delen av världen lever. En svensk släpper i genomsnitt ut 9 ton växthusgaser per år, plus utsläppen kopplade till internationellt flyg (vilket är mycket, eftersom vi svenskar flyger mycket). För att sätta detta i relation till något annat, så släpper en indier i genomsnitt ut 1,7 ton/person och år, och en genomsnittlig EU-medborgare 5,9 ton/person och år. Vi i Sverige har dessutom släppt ut växthusgaser sen väldigt lång tid tillbaka, sen industrialismens början, i jämförelse med t ex Indien, som börjat släppa ut stora mängder ganska nyligen. Detta betyder att vi i Sverige proportionellt sett, har ett väldigt stort ansvar för de växthusgaser som ackumulerats i atmosfären och nu cirkulerar runt jorden. Och eftersom Sveriges utsläpp per person är så stora, så är vi väldigt viktiga i det globala klimatsamarbetet, och vi har en fantastisk potential till förbättringar!

Om vi ska lyckas bromsa klimatförändringarna behövs väldigt många olika typer av lösningar. Alla (stora och små) insatser för att minska utsläppen är en del av lösningen. Men vi behöver förstå att tiden för att hinna åtgärda problemen är väldigt knapp, och den miljöstress som vi utsätter våra ekosystem för (föroreningar, övergödning etc) försvagar naturens egna förutsättningar att omvandla koldioxid till syre.

Förutom att vi måste sluta använda fossila bränslen, måste även vår totala energianvändning minska.

Subventioner till fossila bränslen ökar användningen av fossila bränslen och är ett oerhört destruktivt styrmedel. I Sverige idag, subventionerar vi fossila bränslen med 30 miljarder kronor per år. Det är dubbelt så mycket som vi satsar på klimatfrämjande subventioner och satsningar.

De viktiga, stora politiska besluten lyser med sin frånvaro. För att politikerna ska kunna ta klimatpositiva beslut, behöver de känna att vi vanliga människor vill ha det.

Enbart individuella lösningar löser inte problemet, men vi har alla ett individuellt ansvar – som vi lever nu förstör vi för andra, i första hand våra barn och människor som lever i mer miljömässigt utsatta områden. De stora politiska besluten och de stora tekniska framstegen lyser med sin frånvaro, men det finns andra effektfulla åtgärder, som är beteenderelaterade och som vi alla har makt att påverka. Dessa beteendeförändringar kan kännas små, men banar ändå vägen för de stora förändringar som är absolut nödvändiga för att vi ska kunna skydda våra barn och vår natur.

Exempel på positiva beteendeförändringar kan t ex vara att minska fossilbaserade transporter och vänta in elflyget, hitta alternativ till köttkonsumtionen och minska matsvinnet. Vi behöver börja agera mycket mer kraftfullt, och vi behöver visa våra politiker att vi vill ha en förändring. Ignorerar vi frågan accelererar vi den destruktiva processen.

Vill man ta reda på den individuella klimatpåverkan, som man själv är ansvarig för, kan man göra det i en klimatkalkylator, t ex appen GoLow. Vill vi vara en del av problemet (leva klimatdestruktivt), eller vill vi vara en del av lösningen (leva ansvarsfullt)? Vi har alla valmöjligheter, och dessutom känns det ju bättre att vara del av lösningen snarare än av problemet!

Klimatförändringarna är ett naturvetenskapligt fenomen, inte en politisk fråga. Det drabbar dig oavsett vilket parti du sympatiserar med, men kunskapen om klimatfrågan och hur man bromsar den, varierar stort mellan partierna. Jordens uppvärmning ändrar förutsättningarna för allt levande; växtlighet, djur, människor, och berör även dig och de dina.

Snälla, var inte gubben där bak som bromsar upp genom att sprida osäkerhet, utan agera på ett konstruktivt sätt! T ex genom att engagera dig i en klimatorganisation, det finns många olika alternativ. Alla behövs för att vi tillsammans ska kunna göra skillnad!

Marie Holmlund, klimatexpert

Göran Thalén, advokat

Marie Nordström, läkare

För vidare läsning: www.drawdown.org/, www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatfakta