För två år sedan ändrades den dåvarande namnlagen, vilket gjorde det lättare för privatpersoner att byta förnamn. Sedan dess har intresset varit så stort att trycket till och med ökat på nybildade efternamn. Aldrig tidigare har så många nya namn skapats som nu, och trenden ser ut att fortsätta in på 2021 också.

Oavsett om du vill byta namn, har bytt eller kanske ångrar dig så står den nya namnlagen på din sida. Enligt den nya lagen kan du till och med byta namn hur ofta du vill. I praktiken skulle du kunna välja vilket namn som helst, så länge det inte anses stötande eller olämpligt. Något annat som förändrats är det tidigare kravet på att du måste behålla minst ett av dina tidigare namn när du gör en namnändring.

Killar kan välja tjejnamn – tjejer kan välja killnamn

Den kanske mest revolutionerande förändringen är att man kan välja konskonträra namn, vilket innebär att tjejer kan välja killnamn och vice versa. Med risk för att heta likadant som många andra tjejer så kan det vara värt att titta på ovanliga flicknamn om man känner för att sticka ut i mängden och välja något unikt.

Den förra namnlagen har funnits i över 30 år, men har kritiserats hårt av jämställdhetsorganisationer för att ha begränsat medborgarnas möjligheter att kunna välja ett fritt namn.

Så byter du förnamn

För att byta förnamn krävs det att du är 18 år och har tillgång till BankID. Givetvis kan du göra det genom att fylla i blanketter också, men då är processen lite längre. Du börjar med att gå in på Skatteverkets hemsida och logga in med ditt BankID. När du är inloggad klickar du på ”Folkbokföring” och kan därifrån välja att lägga till eller ta bort förnamn, ändra stavning på förnamn, ändra ordningsföljd på dina förnamn samt välja vilket namn du önskar använda som tilltalsnamn. Tjänsten är öppen dygnet runt och kostar 250 kronor. Handläggningen påbörjas först när du betalat in pengarna. Därefter kan det ta upp till fyra veckor innan Skatteverket fattar beslut om ditt nya namn. Glöm inte bort att det finns regler för vad du vill heta, även om den nya lagen gjort bytet lite friare och smidigare.

Vill du byta efternamn så kan du räkna med att det kan ta upp till fyra månader. Först måste du välja ett efternamn som i sin tur granskas av Skatteverket. Det nya efternamnet måste sedan publiceras av i pressen och ligga offentligt i en månad, så att andra har möjlighet att göra invändningar. Kommer ingen invändning mot det nya namnet så godkänns efternamnet oftast inom tre till fyra månader.