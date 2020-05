Att kunna starta upp en verksamhet utomlands är för många en dröm som man gärna skulle vilja göra verklighet av. Dels för att komma åt ett härligt klimat jämfört med Sverige, men dels också för att ånjuta de lägre skatter som finns att leva med utomlands.

Det är väl dessa två delar som är de främsta fördelarna man att kunna starta upp ett företag utomlands, medan inte alla alltid tänker på de eventuella nackdelar som också kan finnas med att driva business i ett annat land. I Sverige är det ändå relativt lätt att både starta och driva företag, medan det i andra länder kan vara betydligt svårare sett till lagar och reglar och för att inte nämna bryåkrati och korruption. Det gäller att noga efterforska innan man tar steget för att inte hamna i en rävsax som gör att skattetrycket i Sverige helt plötsligt är ett ganska litet problem i sammanhanget.

Många lyckade branscher i Malta

En bransch som dock väldigt lyckosamt har lyckats utanför Sverige är spelbranschen där det är en majoritet av svenska entreprenörer som faktiskt driver alla dessa lönsamma företag. De flesta har av regulatoriska skäl skapat sin bas på Malta och därifrån nått över stora delar av världen för att driva sin business och fånga sina kunder. Forvaltarbrevet.com som skriver omdömen om fonder har uppmärksammat många utlandsbaserade spelbolag och följer ständigt marknaden med intressanta analyser och uppdateringar.

Tack vare att dessa spelverksamheter drivs utomlands så får de inte enbart tillstånd till att driva just sådan verksamhet utan det har också gett upphov till betydligt lägre skatter på deras enorma vinster vilket gör att de får dubbel effekt av att ha sin verksamhetsbas utanför Sverige. Som sagt så gäller det att läsa på noga och detta är ett typexempel där det verkligen lyckats totalt med att just få den mest önskvärda effekten. Många svenskar flyttar ju också till Malta av just denna anledning eftersom vi är väldigt duktiga inom just den brancshen.

Startups utanför europas gränser

Det finns också ställen utanför Europa dit man kan flytta och driva sin verksamhet om man har gott om intäkter och låga kostnader och tröttnat på det svenska klimatet och de höga skatterna. Öarna utanför centralamerika brukar till exempel vara välbesökta av många europeer för att just minska sin skatt, men de kostar så klart en hel del att komma igång varav det krävs starka resultat för att ens tänka på detta. Panama är ett sådant ställe som ganska nyligen varit på tapeten då Nordea hjälpt många av sina mest förmögna kunder att felaktigt skatteplanera och placera sina pengar på andra sidan Atlanten och därmed undvika beskattning utav dessa likvida medel. Och precis som i det fallet som nämns här så har man tagit genvägar och ej kollat upp till 100 % vad som gäller när man väljer att ha sin verksamhet eller sina pengar utomlands och då blir det också problem i slutändan.

Men om du har allt på detta torra och suktar efter varmare väder, ljusare dagar samt lägre skatter så finns det många härliga medelhavsländer där du relativt problemfritt kan njuta av att driva ditt företag vidare. Rörligheten inom EU gör också att du närsom kan ångra dig och komma tillbaka till kalla Sverige för att prova lyckan på nytt.