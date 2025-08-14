En gång i tiden var massage något man bokade inför födelsedagar eller hotellweekends. I dag är det en självklar del av vardagen för många stockholmare – och allt fler upptäcker att beröring är lika viktig för hälsan som träning och kost.

Ett nytt sätt att se på massage

På en vardagseftermiddag i Vasastan är det full aktivitet på flera små massagesalonger. Det doftar eteriska oljor på gatan utanför, och genom skyltfönstren syns människor som precis kommit in från jobbet, rullat av sig jackan och lagt sig på britsen.

– Det är inte längre något man “unnar sig”, säger en av stadens massörer på Kungsholmen. – Många bokar in oss som de bokar in gymmet. En gång i veckan, året runt.

Synen på massage har förändrats snabbt. Forskning har visat att regelbunden behandling inte bara löser upp stela muskler, utan även kan sänka stressnivåerna, förbättra sömn och stärka immunförsvaret.

Vetenskap möter vardagsliv

När musklerna bearbetas händer det mycket mer än att spänningar släpper. Nervsystemet reagerar genom att frigöra endorfiner och oxytocin – kroppens egna “må bra”-hormoner – samtidigt som stresshormonet kortisol sjunker. Det är därför många känner sig både lugnare och mer fokuserade efter en behandling.

Idrottare har länge använt massage som en del av sin återhämtning. Men nu märks samma mönster hos kontorsanställda, småbarnsföräldrar och egenföretagare. Det är helt enkelt ett verktyg för att orka med vardagen.

Olika vägar till återhämtning

I Stockholm finns allt från klassisk svensk massage till mer nischade behandlingar som lymfmassage, triggerpunktsbehandling och idrottsmassage. Klassisk massage används ofta för att mjuka upp muskler och öka blodcirkulationen, medan idrottsmassage kan vara mer intensiv och fokusera på specifika muskelgrupper.

Triggerpunktsbehandling är populär bland dem som har långa perioder av stillasittande arbete – som programmerare, designers och ekonomer. “Det kan göra ont under tiden, men känslan efteråt är som att någon har öppnat upp kroppen”, berättar en kund som besöker en mottagning vid Odenplan.

Digital bokning och personliga val

Med hjälp av bokningstjänster som Stockholm Massage kan man numera jämföra olika behandlingar, läsa om massörernas erfarenheter och boka direkt online. Det gör att fler hittar rätt form av massage för just sina behov – och det sparar tid i en stad där schemat ofta är fulltecknat.

– För oss är det viktigt att kunden känner att behandlingen är personlig, säger en massör på Södermalm. – Att man hittar rätt tryck, rätt teknik och rätt samtal under tiden.

Från Saltsjöbaden till Sundbyberg

Massagekulturen har spridit sig i hela regionen. I Saltsjöbaden kombineras behandlingar med havsbad året runt. I Sundbyberg finns salonger som är öppna sent på kvällarna för att passa pendlare. På Kungsholmen har flera hotell öppnat upp sina spaavdelningar för dagsbesökare, vilket ger fler möjligheten att kombinera massage med bastu eller pool.

En framtid där beröring blir ännu viktigare

Tekniken i våra liv ökar, men behovet av mänsklig kontakt förändras inte. Tvärtom menar forskare att beröring kan bli ännu mer central för vårt välbefinnande i framtiden. Massage kan då spela en dubbel roll – både som återhämtning och som ett sätt att bryta av från en digitalt styrd vardag.

Att ta en timme på en brits, höra en lågmäld röst fråga “hur känns trycket?” och känna spänningarna smälta bort – det är något som ingen maskin kan ersätta.