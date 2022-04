Ishockeyeliten Jordan Spence har en ganska unik bakgrund som inte liknar någon annan, åtminstone i NHLs historia.

Det var den 11 mars 2022, när Los Angeles mötte San Jose som det skrevs en historia som går i NHLs historieböcker. Spelet i sig var i sig inte särskilt unikt. San Jose lyckades plocka hem en seger och vann med 4 – 3. En spelare som stack ut i mängden var dock Jordan Spence, som väldigt få kanske hört talas om. Nu har han dock skapat rubriker i både USA och Europa som kan sätta hans namn på kartan. Spence har bland annat spelat U18-världsmästerskap såväl som U20 för Kanada. Han utmärkte sig som en stjärna i QMJHL (juniorligan) och draftades av Los Angeles Kings i den fjärde rundan 2019.

Under den här säsongen, som för övrigt är hans allra första i AHL, har han lyckats dominera med 42 poäng under 46 olika matcher i sin backposition. Framgångarna ledde honom till NHL, när han kallades in för debutera för Los Angeges i NHL. En historisk framgång, hävdar ishockeyfanatiker och sportjournalister. Enligt ett flertal sporttidningar har Spence skrivit två typer av historia. Utöver sina framgångar är han också den enda spelaren som är född i Australien, vilket i sig också är av historisk innebörd, menar den amerikanska pressen. Bevakningen fortsätter kring Spences prestationer och för att hålla dig uppdaterad kan du självklart följa spänningarna online genom att ta del av dagliga nyheter om ishockey.

Emigrerade till Japan

Spence föddes i Sydney 2001. Redan i tidig ålder emigrerade hans familj till Osaka i Japan där han senare kvalificerade sig för ett japanskt medborgarskap. Intresset för ishockey fick han från sin pappa som var kanadensare. Redan som femåring startade han sin karriärbana inom ishockeyn under som familjen tillbringade i Japan. I en intervju berättar Spence att många som han varit i kontakt med varit överraskade om hur han kom i kontakt med ishockeyn. Han säger att Japan överraskar många eftersom landet generellt inte brukar förknippas med ishockey. För honom är det ganska häftigt att få uppleva sporten i olika kulturer, bland annat Australien, Japan och Kanada. I hans tidiga tonår ville han flytta till Kanada för att fortsätta göra karriär inom ishockeyn. På den tiden kunde han knappt engelska, säger han i en annan intervju.

Japansk medborgare, född i Australien – ett namn för Kanadas herrlandslag?

Mycket tyder på att karriären gått i rätt riktning. Det här året skrev Jordan Spence två historiska kapitlar. Inte nog med att han är den enda NHL-spelaren som är född i Australien så är han också den enda utespelaren som är medborgare i Japan.

I Japan spelade han i provinslaget Osaka, men mer än så blev det aldrig. Istället ledde framgångarna honom till Kanada, där det inte är uteslutet att Spence blir ett namn i landets herrlandslag.