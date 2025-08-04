Göteborg fortsätter ta stora kliv mot en klimatneutral framtid – med hjälp av uppkopplad belysning. Genom ett mångårigt samarbete med Signify visar staden hur teknik, miljö och trygghet kan kombineras för att forma en mer hållbar stadsutveckling.

Smart belysning i centrum för klimatmålen

Sedan 2018 har Göteborgs Stad tillsammans med belysningsföretaget Signify installerat över 27 000 uppkopplade armaturer i det offentliga rummet. Genom digital styrning av varje ljuspunkt kan staden i realtid justera ljusstyrka, upptäcka fel och effektivisera driften. Resultatet är upp till 80 procent energibesparing – samtidigt som tryggheten i stadsmiljön stärks.

Staden är också en av de 100 europeiska kommuner som valts ut till EU:s program “Klimatneutrala och smarta städer 2030”. Den digitalt styrda gatubelysningen utgör en viktig pusselbit i arbetet för att nå klimatneutralitet inom detta decennium.

– Vi ser belysningen som en del av stadens intelligens. Genom att koppla upp och styra varje ljuspunkt får vi ett verktyg för att arbeta både mer effektivt och mer hållbart. Det handlar inte bara om energibesparing, utan om att skapa en trygg, trivsam och framtidssäkrad miljö för göteborgarna, säger Lars Ocklund, planeringsledare belysning på stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Teknik som anpassar ljuset efter människan och miljön

Flera innovativa lösningar testas för att ytterligare förbättra stadens belysning. Ett exempel är Philips Outdoor MultiSensor, som aktiverar ljuset endast vid närvaro. Sensorerna kan även registrera ljud, ljusnivåer och temperatur, samt upptäcka tilt eller vibrationer som kan indikera skador eller sabotage.

Ytterligare tester görs med så kallad Tunable White-teknik. Den gör det möjligt att justera färgtemperaturen på belysningen beroende på plats, tid på dygnet och behov.

– Vi arbetar med ljus som kan anpassas efter olika förutsättningar. Till exempel kan ett torg få varmare belysning på kvällen för ökad trivsel medan arbetsljus aktiveras tidigt på morgonen när gatorna ska städas. Samtidigt minskar vi ljusföroreningar och tar större hänsyn till stadens ekosystem, vilket är viktigt för en biologisk mångfald även i urbana miljöer, säger Lars Ocklund.

Fokus på återbruk och stadens identitet

Göteborg arbetar inte bara med ny teknik, utan också med att bevara och utveckla stadens karaktär. Tillsammans med Signifys fabrik i Danmark drivs ett projekt för att ta fram designanpassade armaturer som smälter in i stadens visuella miljö.

Ett annat initiativ handlar om att renovera äldre belysningsarmaturer i stället för att byta ut dem. Totalt har 300 armaturer återbrukats, vilket både sparar resurser och minskar mängden avfall.

– För oss handlar det om mer än bara produkter. Vårt arbete tillsammans med Göteborg visar hur belysning kan bli en strategisk del av stadens digitalisering samtidigt som man kan bibehålla identiteten och vara resurssmarta. Tillsammans utvecklar vi inte bara tekniken utan även sättet den används på, säger Bjarne Levison, regional Key Account Manager på Signify.

Belysningen som nav i stadens digitala infrastruktur

Göteborgs uppkopplade belysningssystem är i dag en integrerad del av stadens digitala infrastruktur. Genom API-lösningar öppnas möjligheten för olika tekniska system att samverka, vilket kan bidra till ökad trygghet och bättre kontroll över stadsrummet.

Göteborg är även en av tre europeiska städer som testar en ny belysningsarkitektur från Signify. Genom att kombinera samhällsnytta, miljöhänsyn och teknisk innovation hoppas kommunen visa vägen för framtidens stadsutveckling.

Fakta i korthet

Antal uppkopplade armaturer: Över 27 000

Energibesparing med Light On Demand: Upp till 80 %

Renoverade armaturer: 300 äldre lampor återbrukade

Pilotstad: En av tre europeiska städer som testar ny belysningsarkitektur från Signify