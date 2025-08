Tusentals ingenjörer i kommuner och myndigheter står utan – trots tydliga regler

Det låter så bra i teorin: alla anställda i Sverige har rätt till friskvårdsbidrag. Upp till 5 000 kronor per år, skattefritt, till träning, yoga, massage eller simning. Ett verktyg för att förebygga stress, minska sjukskrivningar och öka välmåendet. Men när man tittar närmare på verkligheten för offentliganställda – ingenjörer, IT-tekniker, samhällsplanerare – blir det tydligt att det inte är en rättighet. Det är ett lotteri.

En granskning som Sveriges Ingenjörer gjort visar att det skiljer enormt mycket mellan Sveriges 290 kommuner och våra statliga myndigheter. Och det är inte någon slump – det är ett systemfel.

22 kommuner – noll kronor i friskvård

I den kommunala sektorn är läget mest oroväckande. Av de 195 kommuner som svarade på förbundets enkät uppgav hela 22 att de varken erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Det betyder att anställda som jobbar heltid i skattefinansierade verksamheter får exakt noll kronor till att ta hand om sin hälsa – och ingen tid heller.

Samtidigt finns det kommuner som ligger i toppen. Kiruna, exempelvis, erbjuder det maximala bidraget på 5 000 kronor per år. Men de är ett undantag. De allra flesta ligger långt under. Hela 101 kommuner ger under 2 000 kronor. I flera fall stannar det vid symboliska summor: 500, 1 000 eller 1 500 kronor – ofta utan någon friskvårdstimme alls.

Det finns alltså kommuner i Sverige där det anses rimligt att erbjuda de anställda mindre friskvård än vad ett par träningsskor kostar.

Myndigheter lika splittrade

Staten är inte mycket bättre. Bland de 196 myndigheter som tillfrågades gav de flesta någon form av friskvårdsbidrag, men bara 9 av dem gav den fulla summan på 5 000 kronor. Det genomsnittliga beloppet låg på 2 550 kronor. Och det är inte alltid det kompletteras med friskvårdstid.

Försvarsmakten är ett intressant exempel. Där får man noll kronor – men tre friskvårdstimmar i veckan. Låter generöst. Men det fungerar bara om du jobbar vid skrivbord. Arbetar du i fält eller har oregelbundna tider är det svårt att nyttja.

En orättvisa som ingen längre kan blunda för

Det är i mötet med statistiken som den verkliga bilden framträder. Ett system som i teorin ska vara inkluderande, är i praktiken exkluderande. Det spelar stor roll vem du är anställd hos, och var i landet du bor. Och det borde det inte göra.

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand på Sveriges Ingenjörer kallar det för ett “välfärdslotteri”. Hon menar att det inte går att tala om jämlika villkor när skillnaderna är så extrema.

– En ingenjör i Kiruna kan få 5 000 kronor, medan kollegan i Skövde inte ens får en timme. Det är orimligt, säger hon.

Forskare: träffar helt fel målgrupp

Men det är inte bara nivåerna som är ett problem. Oskar Halling Ullberg, forskare i folkhälsovetenskap, har lyft en annan allvarlig brist: de som nyttjar friskvårdsbidraget är oftast de som redan tränar. De som verkligen skulle behöva det – de stressade, stillasittande, de utmattade – använder det sällan.

Han menar att modellen “träffar fel” och föreslår en riktad strategi, där arbetsgivaren aktivt arbetar för att nå dem som behöver det mest. Att bara dela ut ett bidrag och hoppas på det bästa är i praktiken meningslöst, säger han.

Ingen aning om vad som ingår

Det finns också en kunskapslucka. Många anställda vet inte ens vad de får använda bidraget till. Reglerna är ganska generösa – så länge det handlar om motion eller återhämtning. Allt från simning till massage är godkänt. En uppdaterad lista över godkända aktiviteter finns att se här, men det är inte många arbetsgivare som informerar tydligt.

När människor inte vet vad de kan få, eller hur det fungerar, rinner bidragen rakt ner i glömskan. Det är pengar som aldrig används, möjligheter som aldrig ges.

Tabell: Så ser det ut i siffror

Arbetsgivare Svarade Inget bidrag Fullt bidrag (5 000 kr) Snittbidrag Friskvårdstimme Kommuner (195 svar) 195 22 25 ca 2 000 kr 112 kommuner Statliga myndigheter 196 4 9 2 550 kr 139 myndigheter

Det behövs politiskt mod

Vad är egentligen poängen med att prata om hållbar arbetsmiljö, om vi inte kan garantera alla offentliganställda en timme i veckan för att röra på sig – eller ens ett grundläggande bidrag för att förebygga ohälsa?

Så länge friskvården behandlas som en valfri bonus, snarare än ett verktyg för att rädda hälsa och ekonomi, kommer den att fortsätta vara en förmån för de friska och privilegierade.

Kanske är det dags att ställa frågan på allvar: är vår gemensamma hälsa verkligen något vi tycker är värt att investera i – eller bara något vi låtsas värna om?