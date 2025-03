Av Catherina ”Nina Wahlberg

Världen är drabbad av en ny slags epidemi – digital kommunikation. Den digitala kommunikationsepidemin är världsomfattande och har i stort sett påverkat alla läskunniga personer som har tillgång till el. Det kommuniceras överallt, konstant. Det är aldrig stilla och aldrig tyst, dygnet runt, världen runt. Telefonen blingar, datorn plingar och alla ska vara nåbara 24/7. Snabba, korta meddelanden ersätter det personliga telefonsamtalet. Vi skriver inte brev längre utan i stället skickas ett mejl eller sms iväg i all hast. Både datorn och telefon är sprängfylld av orensade mejl och sms. Jag hinner helt enkelt inte radera dem i samma takt som de flödar in. Ibland känns det som jag har förlorat kampen om kontrollen på in- och utkorgarna. Tänk om jag missar något viktigt. Tänk om mejlet hamnar i skräpkorgen utan att jag ens vet om det? Sen är det borta och mottagaren sitter på andra sidan, vid sin dator och funderar på varför jag är oförskämd och inte återkopplar. Eller sms:et jag fick igår, kom jag verkligen ihåg att svara på det?

Det chattas och debatteras. Många åsikter ska höras, synas, gärna delas och bekräftas. Vi både gläds och förfäras över allt som skrivs i de sociala medierna. Allt i en salig blandning. Det som var dagens heta nyhet är i morgon glömd och ersatt av någon ny. Fort, fort, fort går det. Ibland får jag lust att starta en revolution! Uppror! Tröttsamma och meningslösa (reklam)meddelanden överöser oss dagligen. Köp, köp, köp! Se oss! Språket är oftast aggressivt, slarvigt och offensivt. Det svenska språket påverkas också av alla snabba, korta meddelanden. Förkortningar, förvrängningar och förenklingar förminskar språket. Samtidigt är det nödvändigt eftersom vår värld och tid ser ut som den gör. Det går inte att streta emot. Man måste ju hänga med i utvecklingen. Därför behöver vi nog försöka ta det bästa ur bägge världarna. Men hur gör man då? Hur förhåller man sig till den digitala kommunikationens utveckling?

Visst är det digitala språket effektivt och lättförståeligt för den som förstår tidens nya språkkoder. Ungdomarnas sätt att kommunicera är totalt annorlunda mot de äldres. Och ja, återigen – tiderna förändras och språket utvecklas. Med alla förkortningar och låneord från engelskan är det dessutom ibland svårt att känna igen eller förstå det nya kommunikationsspråket. Många gånger när jag får kryptiska sms från sonen får jag fråga honom ”Vad menar du, vad betyder det här?” En bokstav kan ersätta ett helt ord eller till och med en hel mening.

Förr hade vi varken mobiler, eller bärbara datorer. Ännu längre tillbaka i tiden hade vi inte ens egna stationära datorer i hemmet. Jag minns mycket väl första gången jag hörde talas om ”internet”. Det nya moderna sättet att kommunicera och med den oändliga möjligheten att söka all tänkbar information och nå ut till allt och alla. ”Kan väl aldrig någonsin fungera, låter som flummig science fiction och för den delen vem ska lägga in all information på ”internet”? Näe, det där tror jag inte på.” Jag var ung och trodde på framtiden. Trots det trodde jag verkligen inte på den digitala explosion som låg runt hörnet och väntade på att skölja över oss. Så gick mina tankegångar, men det var då det.

Men nu när slarvet med språket även har börjar spegla sig i dagstidningarna (främst på nätet) blir jag många gånger både bekymrad och faktiskt rätt irriterad. Jag ställer mig frågan, måste det gå så fort att till och med de erfarna skribenterna börjar slarva med språket? Är det viktigare att komma ut först med den senaste nyheten, än att dubbelkolla en gång extra om stavning, grammatik och ordval är korrekta. Gång på gång ser jag hur språket misshandlas med felaktiga särskrivningar och klumpiga uttryck. De felaktiga särskrivningarna ger ordet dessutom en helt annan innebörd än vad avsändaren egentligen hade tänkt sig. En annan frågeställning som jag har är gällande vårt digitala beroende. Hur otroligt beroende vi är av att konstant vara tillgängliga och uppkopplade. Det är en smärre katastrof om telefonen laddar ur eller om man plötsligt inte kommer ut på nätet under en timme eller två. Vi är fångade i den digitala kommunikationens våld.

Summa summarum är i alla fall – ha kontroll på tekniken och ditt förhållande till den digitala kommunikationen. Låt inte tekniken kontrollera dig. Skicka digitala meddelanden när du behöver få snabba svar eller ge kortfattad information. Eller om du bara vill höra av dig till någon du håller kär. Ibland är det ovärderligt. Det är helt okej med förkortningar och förenklingar, men försäkra dig om att mottagaren förstår dig. Glöm bara inte bort att mobilen också är en telefon! Ring ibland! Var rädd om språket! Språket har varit med att skriva vår historia likväl som det är en del av framtidens oskrivna blad. Använd det och låt dig inspireras av språkets fantastiska möjligheter till uttryck – på riktigt. Ibland till och med utan en endaste emoji. Köp dig en fin penna, skriv och skicka ett handskrivet brev till någon du tycker om, med post. Men glöm inte bort att köpa frimärke!