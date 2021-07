Historien bakom

Sen Casino Cosmopol slog upp sina porter i augusti 2002 har det lockat till sig många spelsugna besökare. Med sitt läge i den historiska byggnaden Gamla Tullhuset är det en central del av Göteborgs nöjesliv. Dock kan verksamheten behöva moderniseras efter dryga tjugo år. Det har lett fram till beslutet om att göra en omfattande ombyggnation. Planen är att casinot ska kunna användas till så mycket mer än bara spel. Bland annat kommer det att byggas en stor yta passande för konferenser, mässor och shower. Den stora ombyggnaden är nu i sitt slutskede och Casino Cosmopol planerar för att ha nypremiär under 2021.

Historien om våra svenska casinon började i slutet på 1990-talet. Då beslutade landets regering att det skulle öppnas upp till sex statliga casinon. Det förslaget mynnande i slutändan ut i att det skulle öppnas fyra casinon i lika många olika städer. Det föll sig självklart att de tre största städerna skulle ha varsitt casino. Efter en viss kamp mellan flera mindre städer blev till sist Sundsvall utvalt. Förutom att ha ett fördelaktigt läge geografiskt, mitt i landet, så besöks industristaden vid Norrlandskusten av en betydande mängd affärsresande som kunde vara potentiella kunder. Casinot i Sundsvall var också först ut med att öppna, i juni 2001. Efter det följde Casino Cosmopol Malmö med premiär i december samma år. Casinot i Göteborg var det tredje att öppna den 31 augusti 2002. Sist att ha premiär blev Stockholm som öppnade först 13 mars 2003. Det blev tidigt bestämt att alla de internationella casinona skulle erbjuda alla de mest vanliga casinospelen, som roulette spel, blackjack och slots.

Tanken var att skapa en internationell atmosfär. Även om själva casinot skulle vara modernt beslutades det att verksamheten skulle inhysas i äldre byggnader med en självklar del i stadens historia. För Göteborg valdes en lokal i Gamla Tullhuset på Packhuskajen ut på grund av sin viktiga del i stadens utveckling som hamnstad. I Stockholm valdes en anrik byggnad på Kungsgatan ut, som tidigare fungerat som bland annat biograf, nattklubb och restaurang. Det K-märka gamla stationshuset i Sundsvall genomgick en omfattande renovering för att kunna inhysa casinot och i Malmö föll valet på ett gammalt societetshus i Kungsparken ut. Casinot i Sundsvall som var först ut att öppna stängdes i augusti 2020 på grund av ett minskat antal besökare under en längre period.

Casino Cosmopol Göteborg

Casino Cosmopol i Göteborg öppnade som sagt 2002. Under sin lite drygt tjugoåriga historia har det genomgått en hel del förändringar. De erbjuder spel på slots, roulette, blackjack och olika typer av poker. I och med att poker blev alltmer populärt i början av 2000-talet byggde de om sin stora hall med slots, kallad Blue Ocean, till en pokerlounge. Där fanns även en sittgrupp där åskådare kunde följa spänningen vid borden. Den kallades lite lustigt för Losers Lounge. 2009 byggdes i stället en helt egen avdelning för poker, med en angränsade bar, i nya lokaler. De arrangerar regelbundet pokerturneringar, både dagliga och de som pågår under längre tid. Den mest prestigefyllda är den årliga turneringen Nordic Light Poker som också brukar spelas på de andra casinona i Stockholm eller Malmö. I anslutning till casinot finns också en restaurang och två barer.

Gamla Tullhuset

När det beslutades om att alla de statliga casinona skulle inhysas i gamla byggnader kändes Gamla Tullhuset i Göteborg som ett ganska självklart val. Byggnaden går också under namnet Stora Tullhuset. Det fanns lediga lokaler i huset sen Tullverket hade flyttat sin verksamhet 1974. Byggnaden har en del i en lång och händelserik historia i Göteborg, och även Sverige. Packhuskajen där byggnaden står är en bit av de äldsta delarna av Göteborgs hamn som grundades redan 1621. Under de 400 år som förflutit sen dess har hamnen byggts om flera gånger till att få sitt nuvarande utseende. Den kommersiella hamnen har också flyttats längre ut i Göta Älv, närmare inloppet. Det är det gamla huset som gav kajen dess namn, på grund av verksamheten inne i huset, där det packades varor som antingen skeppats dit eller varor som skulle färdigställas för att skeppas ut i världen. Idag är byggnaden, förutom att vara casino, en terminal för många av de internationella kryssningsfartyg som besöker Göteborg varje år. Detta är inte en helt främmande verksamhet för denna byggnad i och med att den länge tjänade som sista anhalt för de över en miljon svenskar som utvandrade till Nordamerika under slutet på 1800-talet och början på 1900-talet.

Europas modernaste casino växer fram

Verksamheten i Göteborg går just nu igenom sin största förändring sen den öppnade 2002. Med snart 20 år på nacken tyckte VD:n Jaak Murro och ledningen att det var dags att modernisera verksamheten. Nu är ombyggnationen i full gång och den förväntas vara klar under detta år. Lokalerna har byggts om i tre olika etapper sen starten 2019, detta för att kunna ha verksamheten öppen under tiden. 2019 byggdes ett nytt pokerrum och den nya eventhallen började att byggas. Etapp 2 inleddes under 2020 och då byggdes barer och restaurangen om. Det började även att byggas en ny entré mot resecentrum på Stenpiren. Nu är bygget inne i sin sista fas då allt ska färdigställas. Den stora nyheten kommer att bli eventhallen där det ska arrangeras event som shower, mässor eller julbord. Allt för att skapa en lokal som kan locka till andra aktiviteter än endast spel.

Besök Göteborg

Göteborg kallas ofta för Sveriges framsida, och visst är staden ett trevligt ansikte ut mot världen. Med Skandinaviens största hamn är detta en stad starkt präglad av sjöfart och industri som är relaterad till den. Här finns en av landets två Sjöfartshögskolor och flera av landets rederier har, eller har haft, sin hemvist i staden eller i närheten. Nöjesfältet Liseberg är ett av landets mest besökta turistmål och de har årligen cirka tre miljoner besökare. Bland populära attraktioner finns Lisebergsbanan, Flumeride och Kållerado. Ett stenkast därifrån ligger ett annat populärt besöksmål, Universeum. Nere i hamnen finns passande nog ett flytande sjöfartsmuseum. Maritiman som det kallas är en samling historiska fartyg som alla går att gå ombord på. För nöjen och shopping är det paradgatan Avenyn som lockar med hippa nattklubbar. Lite mer gemytlig känsla går att finna på Andra Långgatan som kantas av opretentiösa ölhallar och mindre barer.