Kreditkort blir allt mer användbart och i vissa fall har det på senare tid blivit mer regel än undantag att använda kreditkort. Fler upptäcker även nyttan med att välja rätt betalmedel för att på så sätt spara pengar eller få rabatt på sina inköp.

Sverige går allt mer mot ett kontantlöst samhälle där fler använder sig av betalkort eller kreditkort när de genomför betalningar. Att ha ett kreditkort kan vara användbart i många olika situationer, det kan fungera som ett komplement till ditt vanliga betalkort eller också kan du använda det som ditt primära kort som du handlar allt med, du har ofta också valmöjligheten att betala dina kostnader och inköp vid ett senare tillfälle.



Till en början var det bara storbankerna som erbjöd betal och kreditkort men allt fler privata aktörer har idag egna kort som de erbjuder till allmänheten. Matkedjor som exempelvis Ica har utvecklat ett eget kreditkort och anpassat kortet efter deras kunder på ett helt annat sätt än dagens storbanker. Att utbudet har vuxit med andra aktörer på marknaden har varit en positiv utveckling som gett privatpersoner fler valmöjligheter och ökade förmåner.

Rätt kort kan de dig förmåner

Företag inom fintechbranschen är ett bansegment som har lagt mycket fokus på användarvänlighet och att kunden ska få mer självbestämmande över sin ekonomi. Rebilla är en av aktörerna som erbjuder ett kreditkort som gynnar användaren och ger kunden 2% i cashback på alla köp upp till 50 000 kronor, och på så sätt möjliggör det att kunden kan sparar pengar samtidigt som de handlar. OKQ8 är ett annat exempel på en aktör som har skapat förmåner för sina användare. De erbjuder kreditkort som ger rabatter och förmåner vid köp av bensin och andra bilprodukter. Flygbolag som Norwegian har också kreditkort som ger användare ett extra försäkringsskydd vid resor och även rabatt vid bokning av flyg. Alla kreditkortsaktörer har sina olika förmåner, står du inför att välja ett kreditkort bör du jämföra olika kort med varandra för att hitta det som passar dig och ditt levnadssätt bäst.

Handla tryggt med kreditkort

Vid utlandsvistelse är det många gånger både förmånligt och tryggare att betala med kreditkort eftersom det ofta ingår någon typ av försäkring när du använder kortet. Om du exempelvis skulle råka ut för en så kallad skimming, när någon utan din vetskap kopierar dina kortuppgifter och handlar för dina pengar utan ditt godkännande kan du få hjälp och ersättning. Mer om skimming och tjuvarnas tekniker kan du läsa om på SVT.se, som nyligen kartlagt bedragarnas knep och strategier i en uppmärksammad granskning.

Ökat skydd vid användning av kreditkort

Det är vanligt att de tillkommande kreditkortsförsäkringarna innehåller förmåner som reseskydd och avbeställningsskydd, som kan ge dig ersättning om du eller någon i din familj skulle bli akut sjuk. En annan förmån kan vara att det ingår ankomstförsening där du kan få ersättning om ditt flyg är försenat om du missat ditt anslutningsflyg. Olycksfallsförsäkring under din semester kan också ingå i din försäkring som kommer med kortet. Den innefattar ofta självriskeliminering för hyrbil utomlands, där försäkringen kan stiga in och ta kostnaden ifall något skulle hända med er hyrbil under semestern.

Allt fler biluthyrare kräver kreditkort vid uthyrning

Ska du hyra bil utomlands är det en fördel att ha ett kreditkort som du kan använda när du hyr bil. Under senaste tiden har det blivit allt vanligare att biluthyrare inte tar emot vanliga betalkort utan istället har som krav att du ska betala med ditt kreditkort.